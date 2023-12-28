Ямал Ири дал большое интервью накануне новогодних праздников

Какие желания исполняет Ямал Ири, сколько можно их загадывать за раз и что делать, чтобы они сбылись? Об этом и о том, как главный зимний волшебник Ямала проводит отпуск, он рассказал в агентстве «Север-Пресс».
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