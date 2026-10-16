Опрос SuperJob показал, что 70% экономически активных жителей Краснодара одобряют пожизненный запрет на продажу вейпов гражданам, родившимся после 31 декабря 2008 года.
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