Пашинян: протестное движение провалилось, народ Армении больше не хочет бороться

По мнению политика, государство не место для вечной борьбы, а инструмент для создания стабильности.Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян разразился очередной "проповедью" на заседании правящей партии "Гражданский договор".
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