Трудности личной жизни Валиевой и новые темные стороны Загитовой. Итоги в «фигурке»

Валиева, Загитова и Туктамышева выйдут на одном льду в юбилейном шоу Навки уже в эти выходные. Чем не главная интрига апреля? Однако именно этот проект может стать камнем преткновения в личной жизни Камилы.
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