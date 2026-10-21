t.me/МИД России Россия не собирается обращаться к властям недружественных стран и просить их снять введенные против РФ санкции.
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