Сноб

46 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николаевна
    🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️Секс и репродукци...
  • Alex Zim
    Безопасными самокаты станут только после их полного искорененияКогда закон сдела...
  • Владимир Алтайцев
    мазню смотреть  нет желания.Экскурсия по выст...

Напряженная семейная драма Мэри Бет Кин «Да — тогда и сейчас»

Напряженная семейная драма Мэри Бет Кин «Да — тогда и сейчас»

«Сноб» публикует отрывок из книги, вышедшей в издательстве «Синдбад». Издательство: «Синдбад» И в школьном автобусе, и на уроках — весь четверг Кейт только и думала что о встрече с Питером, перекатывала эту мысль в уме, как теплый камешек в ладонях.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх