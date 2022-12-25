Напряженная семейная драма Мэри Бет Кин «Да — тогда и сейчас»

«Сноб» публикует отрывок из книги, вышедшей в издательстве «Синдбад». Издательство: «Синдбад» И в школьном автобусе, и на уроках — весь четверг Кейт только и думала что о встрече с Питером, перекатывала эту мысль в уме, как теплый камешек в ладонях.