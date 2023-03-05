НЕВСКИЕ НОВОСТИ

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Зарезавшего своего соседа ножом мужчину задержали по горячим следам в Шушарах

По предварительным данным, подозреваемый нанес жертве пять ударов в разные части тела. Ранее судимого за грабеж и кражу жителя поселка Шушары задержали по горячим следам после обнаружения тела его соседа с ножевыми ранениями в парадной дома на Московском шоссе, 288, в городе на Неве 4 марта.

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