Зарезавшего своего соседа ножом мужчину задержали по горячим следам в Шушарах

По предварительным данным, подозреваемый нанес жертве пять ударов в разные части тела. Ранее судимого за грабеж и кражу жителя поселка Шушары задержали по горячим следам после обнаружения тела его соседа с ножевыми ранениями в парадной дома на Московском шоссе, 288, в городе на Неве 4 марта.