ВЦИОМ: 83% россиян поддержали проведение конкурса "Это у нас семейное"

Большинство россиян (83%) поддерживают проведение конкурса "Это у нас семейное", а 77% считают, что он сближает поколения, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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