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Несекретные материалы

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  • владимир разумовский
    .Российские штурмо...
  • владимир разумовский
    это что бином ньютона что в лоб это бездарность и надо обходить с флангов? ну тупые командиры или им платят за уу\нич...Российские штурмо...
  • Ринат Ахметуллин
    Макарона говорящая голова Ротшильдов, видно они задумались или сдохнут в ядерном огне все они, или ещё покоптят небес...«Проблеск разума»...

«Проблеск разума»: французы прокомментировали слова Макрона о «переосмыслении России»

«Проблеск разума»: французы прокомментировали слова Макрона о «переосмыслении России»

Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали заявления президента Эммануэля Макрона о том, что «придется переосмыслить отношения с Россией» после украинского конфликта.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
&quot;...Россия пересмотрит свою позицию по отношению к Европе&quot;.Отношения до 2014г Россия поставляла энергоресурсы и Европа процветала.Стабильность достигалась на переговорах.Но США требовали подчинения своему диктату весь Мир.Россия помалкивала и говорила о собственной безопасности.Военный альянс-НАТО против кого?Не против России- говорил Запад-США и Европа.Придумывали байки.Как только мощь России достигла определенного уровня,сразу вскрылись темные делишки Запада.Вспомнили про какие то правила проживания наций,но с подчинением США.Россия предложила всеобщую безопасность стран.Отказ получили от США,ЕС и НАТО,.Это им не нужно.Теперь Матрон снова вспомнил про правила без ООН,СБ,ЕС,Финансовых институтов Мира.Одна нитка СП-2 не уничтожена.Россия готова к поставкам газа в Европу.Но байкот продолжается,самострел по экономике ЕС продолжается.
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7 час.
Ринат Ахметуллин
Макарона говорящая голова Ротшильдов, видно они задумались или сдохнут в ядерном огне все они, или ещё покоптят небеса в новом многополярном мире...
Ответить
7 час.

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