«Проблеск разума»: французы прокомментировали слова Макрона о «переосмыслении России»

VG

Vasily Golov

"...Россия пересмотрит свою позицию по отношению к Европе".Отношения до 2014г Россия поставляла энергоресурсы и Европа процветала.Стабильность достигалась на переговорах.Но США требовали подчинения своему диктату весь Мир.Россия помалкивала и говорила о собственной безопасности.Военный альянс-НАТО против кого?Не против России- говорил Запад-США и Европа.Придумывали байки.Как только мощь России достигла определенного уровня,сразу вскрылись темные делишки Запада.Вспомнили про какие то правила проживания наций,но с подчинением США.Россия предложила всеобщую безопасность стран.Отказ получили от США,ЕС и НАТО,.Это им не нужно.Теперь Матрон снова вспомнил про правила без ООН,СБ,ЕС,Финансовых институтов Мира.Одна нитка СП-2 не уничтожена.Россия готова к поставкам газа в Европу.Но байкот продолжается,самострел по экономике ЕС продолжается.