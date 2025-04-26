Вышел финальный русский трейлер A24-хоррора “Верни ее из мертвых”Обладательница “Золотого глобуса” и двукратная номинантка на “Оскар” Салли Хокинс играет в хорроре “Верни её из мертвых” (Bring Her Back) женщину, которая проводит ужасающий ритуал на глазах у своих приемных детей… Новый проект от культовой… источник.