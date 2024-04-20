19-летняя девушка, пропавшая в Оргееве, была найдена бездыханной

В ходе масштабных мероприятий, проведенных полицией и гражданским обществом, сотрудники правоохранительных органов с сожалением обнаружили тело молодой девушки с похожими приметами и одеждой, как у 19-летней девушки, пропавшей в Оргееве.
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