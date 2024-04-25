СМИ спрогнозировали место отбывания срока для Чанпен Чжао. Ранее в прессе появился инсайд о реальном приговоре для основателя Binance

Журналисты Cointelegraph продолжают настаивать на “реальной посадке” Чанпэн Чжао. Основатель Binance может получить, по запросу прокуратуры, 36 месяцев реального срока, вместо штрафа, понеся ответственность в качестве руководителя криптобиржи.
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