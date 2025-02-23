Великобритания подготовила самый большой пакет санкций против России

Великобритания подготовила самый большой с начала конфликта на Украине пакет антироссийских санкций. Об этом объявят в понедельник, сообщил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, его слова передало Agence France-Presse.
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