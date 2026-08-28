Александр Беглов: "Петербург оставляет наследникам новые школы, мосты и благоустроенные берега"

Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Полномочный представитель Президента в СЗФО Игорь Руденя в приветствии подчеркнул: "Российская система образования стоит на пороге новых вызовов, и от вашего профессионализма, мудрости и терпения зависит будущее страны.
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