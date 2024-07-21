А между тем: «Узбеки получат грант как коренной народ Ленинградской области»

И хотя доля правды во всех этих стенаниях по поводу нашествия соседей есть, сам по себе НАСТЫРНЫЙ характер публикаций вообще-то настораживает. Уж очень эта настырщина напоминает манеру общения "жертв глодомора".

Дмитрий Боев

Интересно, что который год идёт это набивание русских городов мигрантами от безработных стран - осколков СССР, а СТАТЬИ О "НАШЕСТВИИ" ПОЯВИЛИСЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЮДУ ОДНОВРЕМЕННО, если не ошибаюсь, в начале прошлого года. Как по команде. Это что, часть той самой "гибридной войны" с нами? "Странно, мадам"...