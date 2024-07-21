ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatyana Fedotova
    После контрреволюции в 90е то то хорошо народу было. Наверх вся мерзость всплыла и до сей поры плавает.На кого работает ...
  • Tatyana Fedotova
    Революции, майданы, перевороты никогда не приводили ни к чему хорошему для простых людей. Выигрывала горстка, а погиб...На кого работает ...
  • Tatyana Fedotova
    Мало крови на СВО? Ещё нужно и внутри поубивать молодых?На кого работает ...

А между тем: «Узбеки получат грант как коренной народ Ленинградской области»

А между тем: «Узбеки получат грант как коренной народ Ленинградской области»

  Граждане Узбекистана получили грант как малый коренной народ Ленинградской области. Странные дела творятся в последнее время в нашей стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Bogdan Stupin
И хотя доля правды во всех этих стенаниях по поводу нашествия соседей есть, сам по себе НАСТЫРНЫЙ характер публикаций вообще-то настораживает. Уж очень эта настырщина напоминает манеру  общения &quot;жертв глодомора&quot;.
Ответить
54 мин.
ninikooo Митусова
Беглов, наверное, на этом хорошо руки нагрел- великий защитник мигрантов?!
Ответить
38 мин.
Дмитрий Боев
Интересно, что который год идёт это набивание русских городов мигрантами от безработных стран - осколков СССР, а СТАТЬИ О &quot;НАШЕСТВИИ&quot; ПОЯВИЛИСЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЮДУ ОДНОВРЕМЕННО, если не ошибаюсь, в начале прошлого года. Как по команде. Это что, часть той самой &quot;гибридной войны&quot; с нами? &quot;Странно, мадам&quot;...
Ответить
17 мин.

Картина дня

наверх