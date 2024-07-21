Граждане Узбекистана получили грант как малый коренной народ Ленинградской области. Странные дела творятся в последнее время в нашей стране.
А между тем: «Узбеки получат грант как коренной народ Ленинградской области»
Комментарии
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Bogdan Stupin
И хотя доля правды во всех этих стенаниях по поводу нашествия соседей есть, сам по себе НАСТЫРНЫЙ характер публикаций вообще-то настораживает. Уж очень эта настырщина напоминает манеру общения "жертв глодомора".
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54 мин.
ninikooo Митусова
Беглов, наверное, на этом хорошо руки нагрел- великий защитник мигрантов?!
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38 мин.
Дмитрий Боев
Интересно, что который год идёт это набивание русских городов мигрантами от безработных стран - осколков СССР, а СТАТЬИ О "НАШЕСТВИИ" ПОЯВИЛИСЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЮДУ ОДНОВРЕМЕННО, если не ошибаюсь, в начале прошлого года. Как по команде. Это что, часть той самой "гибридной войны" с нами? "Странно, мадам"...
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17 мин.
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