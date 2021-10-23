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Представитель ультра-правых ФРГ поддержал «умеренный консерватизм» Путина

Представитель ультра-правых ФРГ поддержал «умеренный консерватизм» Путина

Умеренный консерватизм президента России Владимира Путина поддержал представитель фракции по международной политике ультра-правой немецкой партии «Альтернатива для Германии», член комитета по международным делам Бундестага ФРГ Армин-Паулюс Хампель.

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