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Нескучные технологии

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Эксперт рассказал, когда появятся «космические пираты»

Эксперт рассказал, когда появятся «космические пираты»

У освоения космоса есть не только позитивные стороны, но и негативные. Российский эксперт Вячеслав Темкин, работающий советником генерального директора компании «ЭКИПО», уверен, что в обозримом будущем появится такой вид противоправной деятельности, … .

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