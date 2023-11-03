Эксперт рассказал, когда появятся «космические пираты»

У освоения космоса есть не только позитивные стороны, но и негативные. Российский эксперт Вячеслав Темкин, работающий советником генерального директора компании «ЭКИПО», уверен, что в обозримом будущем появится такой вид противоправной деятельности, … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии