Основатель Amazon Джефф Безос планирует продать до 50 млн акций компании в течение года

Основатель Amazon Джефф Безос планирует продать до 50 млн акций компании в течение 2024 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на опубликованную на сайте корпорации годовую отчетность для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
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