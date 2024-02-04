Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Основатель Amazon Джефф Безос планирует продать до 50 млн акций компании в течение года

Основатель Amazon Джефф Безос планирует продать до 50 млн акций компании в течение 2024 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на опубликованную на сайте корпорации годовую отчетность для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

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