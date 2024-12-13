Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала зимы

Столбики термометров опустились до минус 6,4 градуса В минувшую ночь в Петербурге зафиксирована самая низкая температура воздуха с начала зимнего сезона – на городской метеостанции столбики термометров опустились до -6,4 гр.
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