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Названы главные ошибки в уходе за зубами

Названы главные ошибки в уходе за зубами

Пациенты неправильно соблюдают гигиену полости рта.фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»Кариес и воспаление десен развиваются даже при регулярной чистке зубов, основной причиной этого назван неверный подход к гигиене полости рта.

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