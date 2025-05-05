Названы главные ошибки в уходе за зубами

Пациенты неправильно соблюдают гигиену полости рта.фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»Кариес и воспаление десен развиваются даже при регулярной чистке зубов, основной причиной этого назван неверный подход к гигиене полости рта.
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