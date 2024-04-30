Томенко и Романенко поздравили огнеборцев с профессиональным праздником

Политики поблагодарили их за работу и пожелали крепкого здоровья, удачи и семейного благополучия Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко поздравили сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником.
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