Томенко и Романенко поздравили огнеборцев с профессиональным праздником

Политики поблагодарили их за работу и пожелали крепкого здоровья, удачи и семейного благополучия Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко поздравили сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником.