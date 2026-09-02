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Газета.ру

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Euractiv: Венгрия заблокировала переговоры о членстве Украины и Молдавии в ЕС

Euractiv: Венгрия заблокировала переговоры о членстве Украины и Молдавии в ЕС

Венгрия снова заблокировала ход переговоров о членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на европейский чиновников и дипломатов.

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