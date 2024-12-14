В России появилась система для вычисления сигналов Starlink

В России разработали систему «Калинка», позволяющую вычислять сигнал американской системы Starlink. Об этом сообщил председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков, его слова приводит ТАСС.
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