Царьград Коллаж Царьграда Преступление против всего народа: чиновники обвиняют людей в их собственных бедах.
Преступление против всего народа: Чиновники обвиняют людей в их собственных бедах
Комментарии
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Людмила Байкова Байкова
Желательно проверить все поликлиники в Зеленограде. Невозможно записаться к врачам ухо-горло-нос. офтальмологу на УЗИ, к невропатологу, ортопеду не говоря уж на МРТ и КТ, терапевты не дают направления А хирург оказывается только консультирует.
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4 час.
Алекс Сэм
Да вообще жесть что со здравоохранением в России творится, поликлиника в ближнем Подмосковье глядишь на стенд со временем приёма врачей и мысли закрадываются, что ты не в Химках находишься, а где-нибудь в Средней Азии, так как у большинства врачей трудночитаемые, ни разу не славянские фамилии.
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3 час.
Гулька
Спасибо Голиковой за нашу загнивающую медицину! Пусть все ее добро к простым россиянам вернется к ней сторицей! АМИНЬ!!!!
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1 час.
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