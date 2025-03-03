Преступление против всего народа: Чиновники обвиняют людей в их собственных бедах

Людмила Байкова Байкова Желательно проверить все поликлиники в Зеленограде. Невозможно записаться к врачам ухо-горло-нос. офтальмологу на УЗИ, к невропатологу, ортопеду не говоря уж на МРТ и КТ, терапевты не дают направления А хирург оказывается только консультирует.

Алекс Сэм Да вообще жесть что со здравоохранением в России творится, поликлиника в ближнем Подмосковье глядишь на стенд со временем приёма врачей и мысли закрадываются, что ты не в Химках находишься, а где-нибудь в Средней Азии, так как у большинства врачей трудночитаемые, ни разу не славянские фамилии.