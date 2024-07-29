США и Ирландия призвали своих граждан покинуть Ливан

Ряд стран Запада обратились к своим гражданам с призывом в ближайшее время покинуть Ливан. Так, на фоне усилившейся эскалации между Ливаном и его южным соседом Израилем власти США, Норвегии и Ирландии попросили своих жителей не ездить в арабскую республику и вовсе покинуть ее, пока имеются коммерческие варианты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии