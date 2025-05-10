На площади Победы в Якутске открылась выставка о трудовом подвиге жителей

На площади Победы в Якутске начала работу историко-патриотическая выставка «Якутск — город трудовой доблести», посвященная вкладу предприятий и жителей столицы республики в победу в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.
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