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Японцы вкладывают огромные средства, чтобы доминировать на рынке чипов. Renesas покупает Altium почти за $6 млрд

Японцы вкладывают огромные средства, чтобы доминировать на рынке чипов. Renesas покупает Altium почти за $6 млрд

Японский производитель полупроводников Renesas Electronics заявил, что покупает зарегистрированную в Сиднее компанию по разработке программного обеспечения Altium за 9,1 миллиарда австралийских долларов (5,89 миллиарда долларов) наличными, поскольку компания стремится оптимизировать процесс проектирования электроники.

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