В Новокузнецке мэра и депутатов-иноагентов собираются досрочно лишать полномочий

Горсовет Новокузнецка предложит лишать полномочий депутатов и мэра города за статус иноагента.Рабочая группа городского совета Новокузнецка рассматривает законопроект, согласно которому в устав города включат положение о досрочном лишении депутатов полномочий, если тех признают иноагентами.