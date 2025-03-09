Песков — о перепалке Зеленского и Трампа: не мог поверить глазам и ушам

Global Look Press/Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что, когда увидел перепалку президентов Украины и США, Владимира Зеленского и Дональда Трамп, на встрече в Белом доме, не мог поверить глазам и ушам.