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В Китае начали новую волну чисток в армии

В Китае начали новую волну чисток в армии

Власти Китая сместили еще двух военных, заместителя командующего сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ю Хайтао и командующего Военно-морскими силами (ВМС) Южного командования Ли Пэнчэна из членов Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП).

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