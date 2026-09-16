«Слава Аллаху!» против суровой реальности: как Трамп 100500 раз соврал про Ормузский пролив

Есть такое выражение — «победные реляции». Когда на словах всё под контролем, враг разгромлен, а флаг гордо реет над горизонтом.
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