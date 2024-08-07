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Царьград

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В Каменном городе началось строительство экотропы

В Каменном городе началось строительство экотропы

Окончание работ запланировано на 9 декабря.В Каменном городе началось строительство экотропы. Подрядчиком была выбрана пермская строительная компания «Акрополь-М».

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