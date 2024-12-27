Американца осудили на 15 лет за сбор генетических данных россиян для Пентагона

Его признали виновным в шпионажеМосковский городской суд приговорил к 15 годам лишения свободы гражданина США Евгения (Джина) Спектора за сбор для Пентагона данных для создания системы генетического скрининга россиян.
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