Страны, которые помнят, что мы победили нацизм вместе: как отметили 80-летие Победы в государствах СНГ

Об этом рассказали историки и специалисты Национального центра исторической памяти при Президенте РФ Великая Отечественная война стала испытанием для всех народов Советского Союза, оста вив глубокий след в народной памяти.
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