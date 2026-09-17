В Германии потребовали проверять безопасность ИИ до выхода на рынок

Языковые модели, такие как ChatGPT, должны проходить независимую проверку безопасности и обязательную сертификацию до выхода на рынок, заявила руководитель лаборатории искусственного интеллекта TÜV Франциска Вайндауэр 17 сентября журналу Focus.
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