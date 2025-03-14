ЦППК подготовит к летнему сезону около 3800 вагонов

ЦППК начала подготовку поездов к работе в летний период. В этом году специалисты проверяют более 350 собственных и арендованных составов, среди которых «Иволги» всех поколений, ЭП2ДМ, ЭП2Д, РА-3 и другие.
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