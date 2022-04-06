Происшествия

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В Курской области сотрудники полиции помогают беженцам из ДНР и ЛНР своевременно оформить необходимые документы

В Курской области организованы пункты временного размещения граждан прибывших как массовом порядке, так и в индивидуальном из Луганской, Донецкой Народных Республик и Украины.

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