Ефимов: в 2024 году построено 10 соцобъектов на территории бывших промзон

Инвесторы возвели 10 объектов социальной инфраструктуры на территории бывших промзон в 2024 году. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что эти объекты стали результатом комплексного подхода к редевелопменту старых промышленных территорий.
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