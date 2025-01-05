Ефимов: в 2024 году построено 10 соцобъектов на территории бывших промзон

Инвесторы возвели 10 объектов социальной инфраструктуры на территории бывших промзон в 2024 году. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что эти объекты стали результатом комплексного подхода к редевелопменту старых промышленных территорий.