Генетическая коррекция в период внутриутробного развития может предотвратить нарушения в развитии нервной системы

Недавнее исследование, проведенное группой ученых, привело к разработке инновационного биомедицинского инструмента, предназначенного для доставки генетического материала с целью редактирования дефектных генов в клетках мозга плода.
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