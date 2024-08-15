Россиянам рассказали о снижение цен на авиабилеты по ряду направлений

К примеру, в Ереван и Баку Аналитики узнали, что самыми популярными направлениями для путешествий за пределы России летом 2024 года стали Стамбул, Ереван, Дубай, Баку, Ташкент, Минск, Самарканд, Алма-Ата, Тбилиси, Анталья, пишет RT.