Россиянам рассказали о снижение цен на авиабилеты по ряду направлений

К примеру, в Ереван и Баку Аналитики узнали, что самыми популярными направлениями для путешествий за пределы России летом 2024 года стали Стамбул, Ереван, Дубай, Баку, Ташкент, Минск, Самарканд, Алма-Ата, Тбилиси, Анталья, пишет RT.
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