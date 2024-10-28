Раскрыта тема Биеннале в Сан-Паулу

Стала известна тема Биеннале в Сан-Паулу, которая пройдет во второй половине 2025 года. Куратор Бонавентура Со Бедженг Ндикунг сформулировал ее как «Не все путешественники ходят по дорогам — человечество как практика».
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