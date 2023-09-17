НАТО ищет на Украине пропавшие «Леопарды» — то ли сгорели, то ли бандеровцы надули

Татьяна Романова

Один "Леопард" стоит в огороде у моего соседа Витьки Кондратюка, когда только успел стырить, понять не могу. Про остальные не знаю, не могу сказать, но учитывая, что Витька и вся его родня те еще ворюги, то не исключено, что эти танки в количестве пятнадцати штук, а также 21 бронеавтомобиль с противоминной защитой Oshkosh M-ATV, 9 шведских БМП Pansarbandvagn 501 и CV9040C, 4 французских легких танка AMX-10 RC®, 4 американских бронетранспортера M1126 Stryker, британский танк Challenger 2 умыкнули и продали в Африку Витькины братья и сестры Кондратюки.