Медвежий угол

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НАТО ищет на Украине пропавшие «Леопарды» — то ли сгорели, то ли бандеровцы надули

НАТО ищет на Украине пропавшие «Леопарды» — то ли сгорели, то ли бандеровцы надули

Американские генералы и Украина начинают разговор «за деньги» Российские войска ведут массированное контрнаступление на Времьевском и Ореховском направлениях, пишет Центр восточноевропейских исследований (OSW).

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Комментарии
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ЛЭ
Лидия Эван
Такие новости приятно читать.
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3 час.
Татьяна Романова
Один &quot;Леопард&quot; стоит в огороде у моего соседа Витьки Кондратюка, когда только успел стырить, понять не могу. Про остальные не знаю, не могу сказать, но учитывая, что Витька и вся его родня те еще ворюги, то не исключено, что эти танки в количестве пятнадцати штук, а также 21 бронеавтомобиль с противоминной защитой Oshkosh M-ATV, 9 шведских БМП Pansarbandvagn 501 и CV9040C, 4 французских легких танка AMX-10 RC®, 4 американских бронетранспортера M1126 Stryker, британский танк Challenger 2 умыкнули и продали в Африку Витькины братья и сестры Кондратюки.
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3 час.
Ole Ole
Статья сделала мне день ! Сидим ржём 🤣
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