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Царьград

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Роковой шаг в бездну. В Екатеринбурге девушка разбилась, заплатив за прыжок с вышки 2,5 тысячи рублей

Роковой шаг в бездну. В Екатеринбурге девушка разбилась, заплатив за прыжок с вышки 2,5 тысячи рублей

Трагедия произошла в городском парке, где экстремалы прыгают каждую субботу с парашютной вышки. На этот раз страховочный трос был намного длиннее, чем высота сооружения.

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