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Газета.ру

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Kp.ru: Кашпировского кремируют, чтобы похоронить на Украине рядом с матерью

Kp.ru: Кашпировского кремируют, чтобы похоронить на Украине рядом с матерью

Психотерапевта Анатолия Кашпировского могут похоронить рядом с матерью на Украине. Такова была его последняя воля, пишет kp.

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ШКИПЕР

Вдова Кашпировского Гулизар пока не знает, как доставить его прах на Украину. Привязать урну с прахом к БПЛА " Герань" и отправить в Виницу.