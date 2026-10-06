Kp.ru: Кашпировского кремируют, чтобы похоронить на Украине рядом с матерью

Психотерапевта Анатолия Кашпировского могут похоронить рядом с матерью на Украине. Такова была его последняя воля, пишет kp.
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Вдова Кашпировского Гулизар пока не знает, как доставить его прах на Украину. Привязать урну с прахом к БПЛА " Герань" и отправить в Виницу.