Лавров: слова Путина о передаче оружия РФ третьим странам услышали на Западе

Слова президента РФ Владимира Путина о возможных поставках российского оружия в третьи страны на Западе услышали и поняли, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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