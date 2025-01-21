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Царьград

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Глобальное потепление грозит увеличением суток на Земле

Глобальное потепление грозит увеличением суток на Земле

Из-за надвигающегося потепления планета будет вращаться медленнее.Исследователи пришли к выводу, что деятельность человека существенно влияет на природные процессы Земли.

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