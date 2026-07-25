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Пятый канал

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Актера Дмитрия Поднозова проводили в последний путь аплодисментами

Актера Дмитрия Поднозова проводили в последний путь аплодисментами

Актера Дмитрия Поднозова проводили в последний путь под аплодисменты. Поклонники, коллеги, друзья и близкие, собравшиеся на панихиду в театре «Особняк» в Санкт-Петербурге, устроили артисту последнюю овацию, когда машина увозила его в крематорий.

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