Актера Дмитрия Поднозова проводили в последний путь аплодисментами

Актера Дмитрия Поднозова проводили в последний путь под аплодисменты. Поклонники, коллеги, друзья и близкие, собравшиеся на панихиду в театре «Особняк» в Санкт-Петербурге, устроили артисту последнюю овацию, когда машина увозила его в крематорий.
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