Проректор ВШЭ Овчарова: беременным школьницам необходимо помогать

Выплаты забеременевшим школьницам, вставшим на учет в консультации, являются защитной мерой, заявила ТАСС проректор Высшей школы экономики (ВШЭ), директор института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.
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