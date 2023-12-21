Жители ЯНАО пожаловались на химреагенты на дорогах

Ямальцы выразили недовольство тем, что дорожники посыпают дороги солью. Северяне обратились к главе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денису Напольских с просьбой вернуться к применению обычного песка.
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