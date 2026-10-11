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Регионы России

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Samsung завершила поддержку смартфона Galaxy A04s

Samsung завершила поддержку смартфона Galaxy A04s

Samsung представила Galaxy A04s 31 августа 2022 года. Смартфон вышел с оболочкой One UI Core 4 на базе Android 12 и за период поддержки получил два крупных обновления операционной системы – последней доступной версией стала Android 14 с оболочкой One UI 6.

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